Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, ex River, Real, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea, parla a ESPN, dicendo la sua sui migliori attaccanti in circolazione: “Lewandowski, Haaland e Benzema oggi sono i migliori attaccanti in circolazione secondo me. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque e Haaland è una grande promessa. Nella storia abbiamo visto centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato indubbiamente Ronaldo, il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e in campo ho cercato di emularlo. Messi? Leo è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Messi fa tutto senza sforzo in campo. Questo è ciò che lo rende unico”.