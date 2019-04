Vladimir Jugovic, ex centrocampista della Juventus, autore del rigore decisivo contro l'Ajax, nella finale di Champions League della stagione 1995/96, parla al Corriere della Sera: "Allegri è da tanti anni ad alto livello e merita di vincere la Champions: fa un calcio solido, duro, è stato tra i pochi a battere il Barcellona di Guardiola già quando era al Milan. L'Ajax? Ha dimostrato con il Real che nessuno può permettersi il lusso di sottovalutare l'avversario. Hanno da sempre più coraggio con i giovani, anche perché fanno un campionato più facile. Tadic? Lo conosco da tempo e come serietà nel lavoro potrei paragonarlo a Ronaldo. Credo che questo possa essere l'anno buono per la Juventus: credo nel destino e la rimonta sull'Atletico può essere un segnale".