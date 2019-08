Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, dice la sua a Radio Sportiva in vista dell'inizio del campionato: "La Juventus parte favorita, anche se non con distacco come negli anni scorsi. Attenzione soprattutto all’Inter, che dopo tanta attesa ha fatto una campagna acquisti intelligente. L'attacco bianconero? Vendere è una cosa importante, ma credo che la Juve non sia ancora riuscita a centrare l’obiettivo di rafforzarsi nel suo numero 9. I bianconeri vogliono a tutti i costi Mauro Icardi, che è il giocatore ideale per Ronaldo. Farebbe il Benzema del Real Madrid. Se non riusciranno a prenderlo, credo possa essere una buona cosa riproporre in attacco come al Palermo".