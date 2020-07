Appena svincolatosi dall', Marioè diventato uomo mercato, accostato ae altre squadre di. Nel frattempo, il croato, ha trovato il tempo per pensare al passato e andare a trovare un ex compagno alla Juve: Sami. "E' sempre bello passare del tempo con Sami Khedira. Amico mio, sono contento che abbiamo avuto la possibilità di rivederci" la didascalia che accompagna la foto postata dall'ex 17 della Juve.Nei commenti sono comparsi tanti messaggi dei tifosi bianconeri, che a gran voce chiedono al gigante ex Atletico Madrid e Bayern di ritornare. Punto fermo per Allegri, è stato subito fatto fuori da Maurizio Sarri. Ma i tifosi non hanno mai dimenticato.