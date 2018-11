Claudio Marchisio, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, parla alla Domenica Sportiva della Juventus, sua ex squadra: "Anno buono per la Champions? Mi auguro di sì, sono strutturati per questo, è da un po' di anni il progetto del presidente. E con Ronaldo l'asticella si è alzata, non soltanto per le sue qualità ma per tutto quello che si muove intorno, per la consapevolezza, per tutto quanto. Sono tra i favoriti, ma non sarà facile vincerla. Lo sanno benissimo, come lo sa benissimo il Barcellona, come lo sa benissimo il Manchester City".