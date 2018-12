So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio.

Da sempre e per sempre con la mano sul petto! pic.twitter.com/DKTSz77vqO — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 23 dicembre 2018

Claudio, centrocampista dello, era ieri sera all'Allianz Stadium, sceso in campo prima del match per salutare il suo vecchio pubblico. Questo il messaggio apparso su Twitter dell'ex 8 della: "So solo che mi mancava qualcosa, e che quel qualcosa era il vostro abbraccio. Da sempre e per sempre con la mano sul petto!".