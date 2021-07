Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ora opinionista, dice la sua, a la Gazzetta dello Sport, su Massimiliano Allegri e la frase detta a Bonucci in conferenza stampa: “Credo che Allegri con Bonucci avesse già parlato, ha detto lui stesso 'Leo lo sa'. Certamente ha marchiato il territorio, ha detto 'questa è casa mia e qui comando io'. Ha colto l’occasione per dire a tutti che le cose sono cambiate. Sicuramente l’anno scorso ci sono state alcune situazioni che hanno distratto Pirlo dalla soluzione di problemi tattici e tecnici per occuparsi di gestione. Allegri che è più esperto ha messo subito in chiaro che chi sgarra paga. Il senso di appartenenza è una delle cose più importanti e anche se Bonucci è juventino fino al midollo Allegri ha fatto capire che cura tantissimo certi dettagli. Che un grande allenatore e una grande squadra non possono trascurare”.