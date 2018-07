Fabrizio Tencone, responsabile dell'area medica della Juventus dal 2013 al 2017, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Ronaldo: "Come sembra a tutti sembra più giovane. Ha avuto pochi infortuni, quindi questo dal punto di vista medico-sportivo è importante. Quello che io conosco di lui, è che lui ha una dedizione assoluta per il lavoro. Il suo stile vita fuori dal campo di allenamento e durante gli allenamenti è fuori dal normale. Questo certamente lo ha portato ad essere quello che è".



SUI PUNTI DI FORZA - "Quello che noi vediamo sul campo, l’espressione della corsa, della velocità e del salto, è estremamente importante. Lui dedica moltissimo tempo non solo alla forza delle gambe o del tronco ma a quella del bacino".