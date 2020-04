Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato a Radio Marte su questo tema: “Se il governo non ha accettato il protocollo, è evidente che ci sarà un errore: il programma andava stilato con l’esecutivo in modo tale da evitare problemi. È quanto hanno fatto in Germania. La situazione è in uno stato confusionale, ogni società pensa al proprio giardino. Non parliamo dei playoff, magari chi è lontano dalla vetta della classifica, a 20 punti, potrebbe vincere il campionato, non sono d’accordo”.