Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a TuttiConvocati: “Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto che la Juventus farà una bella partita. Il Napoli subisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene e fare risultato”.



I SINGOLI - “Sono finiti gli effetti speciali di Ronaldo e magari manca la fantasia di Dybala. La Juve gioca a sprazzi. Chiesa in questo momento è il migliore di tutti. Attualmente deve lottare per la qualificazione in Champions”.



CASO FESTINO - "​Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E' venuta fuori una cosa eclatante perchè erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei messi fuori rosa. Li avrei multati, ma li avrei messi in campo".