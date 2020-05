Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla del mercato degli attaccanti bianconeri nel corso della trasmissione Signore Mia: “Prendere un giocatore importantissimo è difficile. Io farei un altro tipo di discorso: prenderei un calciatore a parametro zero per cederne uno con la stessa formula. Il parametro zero da prendere potrebbe essere Milik, quello da cedere invece sarebbe Higuain il prossimo anno. Higuain ha avuto un’offerta importante dal Ds del River Plate Francescoli, ma il club argentino non può permettersi adesso il suo ingaggio e il prezzo del cartellino. Bisogna fare di necessità virtù: confermare Higuain, che resta un elemento valido, aspettando la prossima stagione. Credo sarebbe una cosa fatta bene perché andresti a prendere un giocatore più giovane come Milik, con la possibilità di portare avanti un nuovo ciclo e puntando su un elemento che si adatterebbe senza problemi anche alla panchina”. I contratti di Higuain e Milik scadono entrambi nel 2021.