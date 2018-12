Paolo Montero, ex difensore della Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport del club bianconero: "La mia Juve inarrestabile. I meriti sono dei giocatori, ma anche della dirigenza e degli allenatori. La presidenza di Andrea Agnelli è stata importante, con l’arrivo di Marotta e Paratici, la scelta di Conte e quindi Allegri che gli ha regalato quattro scudetti con due finali di Champions".



SULLA CHAMPIONS - "Col Real Madrid l’ho rivista di recente in tv: avevamo meritato. Col Milan era stata una partita da 0-0 mentre col Borussia potevamo segnare e abbiamo preso un gol in contropiede. Questo l'anno buono? Per me questo può essere l’anno giusto. Se prendi uno come Ronaldo che l’ha vinta cinque volte... Magari porta anche un po’ fortuna".



SU ALLEGRI - "È un fenomeno, è un grande gestore di gruppo, ha personalità e carisma, capisce i campioni. Zidane? Ci sentiamo spesso, via WhatsApp. Non parliamo molto di calcio, lo tiro un po’ su quando le cose non vanno bene, per il resto parliamo delle nostre famiglie, dei bambini. Cosa farà lui ora? Questo non lo so"