Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato delle necessità tattiche dei bianconeri: "Ha ritrovato solidità, ma gli sono mancate ancora qualità e accelerazioni: la fantasia di Dybala e gli strappi di Chiesa, per fare una sintesi che può rendere l’idea. Sul centravanti che manca: "Sento parlare di Scamacca, che mi piace ed è un investimento giusto anche per il futuro. In estate bisognava prendere Dzeko: se lo sono lasciati sfuggire, ma sarebbe stata la soluzione perfetta. Ma adesso non è tempo di rimpianti".