Michel, leggendario numero 10 della, parla della vittoria dello scudetto bianconero al Corriere della Sera: "Il mio primo scudetto? Fu una gran soddisfazione personale. Un francese che arriva alla Juve e vince: non lo dimenticherò mai. Nello spogliatoio c'erano compagni che di scudetti ne avevano già vinti. C'era una bella festa, per loro però non tanto importante: erano abituati. Ero io a sentirmi importante, ma noi eravamo programmati per vincere. Avevamo perso l'anno prima con la Roma, pure se li avevamo sempre battuti. In realtà avevamo la sindrome della Coppa dei Campioni: non si riusciva a portarla a casa"."Avevamo perso ad Atene nel 1983, sapevamo di dover rivincere il campionato per tornare a giocare in Coppa dei Campioni: allora ci andavano solo i campioni, oggi vanno in quattro, è più facile. In Champions non trionfa sempre il migliore. L'avvocato Agnelli il mio primo giorno a Torino mi disse: "Dobbiamo vincere la Coppa dei Campioni". Già a quei tempi aveva una visione più europea"."Non è un bel ricordo, anzi è terribile. Però sul campo l'abbiamo vinta, il Liverpool non ci ha regalato nulla"."La competizione è molto più aperta. Sono tre finali: quarti, semifinale e finale. La Juve deve ancora giocare l'ottavo e con il Lione sarà tosta"."Come stile ricorda Sivori, ma somiglia più Maradona che a me. Non è che ha il talento di Maradona, per quello ha il suo ed è già tanto"."Ha detto che il secondo è il primo degli ultimi? Non mi stupisce detto da Conte, vive solo attraverso le vittorie: incarna quel che è lui. Ma non sei il primo degli ultimi, sei secondo e basta: capisco ciò che vuol dire, non so se è una cosa giusta".