Una grande notizia per tutto il calcio italiano: Giuseppe Rizza, ex calciatore Primavera della Juve, infatti, si è risvegliato dal coma. Lo ha annunciato con gioia la Juve Stabia, una delle squadre della sua carriera: "Lo speravamo, aspettavamo questa notizia: Giuseppe Rizza si è risvegliato dal coma e Castellammare esulta come se lui avesse segnato un gol con la maglia della Juve Stabia. Avanti così, forza leone!". Nelle scorse settimane, dopo il ricovero per un'emorragia cerebrale, erano arrivati i messaggi di vicinanza di Totti, Giovinco, Marchisio e Criscito.