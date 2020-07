Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a gazzetta.it dei bianconeri, in vista della Champions League: "Lione? Loro sono stati fermi parecchio, questo è un pericolo: saranno riposati e con una voglia clamorosa di giocare. Hanno avuto la possibilità di fare un certo tipo di preparazione, rivolta solo ed esclusivamente a questa partita. Occhio, Juve mia: l’1-0 da ribaltare è un risultato fastidiosissimo".



PROMOSSI E BOCCIATI - "Premetto che ero soddisfatto del loro arrivo, ma onestamente mi sarei aspettato di più da Ramsey e Rabiot, nonostante quest’ultimo sia gradualmente cresciuto. Le certezze sono De Ligt e Dybala: soprattutto da loro passerà la squadra del futuro. Su Ronaldo, invece, c’è poco da dire…”.



SULLA CHAMPIONS - "Ho qualche dubbio sul Napoli, sarà dura superare il Barcellona. La Juve, come detto, ha un brutto avversario e non dovrà assolutamente peccare in concentrazione: se prendi un gol, sei morto. Poi c’è l’Atalanta, che non dovrà affrontare Mbappé: assenza pesante. Io ci credo: il Psg davanti è fortissimo, ma dietro concede molto. Gasperini dovrà colpire lì"