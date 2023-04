Quello che appare come un luogo comune, rimane un mantra che verrà ripetuto per sempre e che da sempre viene recitato.con un tiro al volo che può servire per cancellare tutta l'amarezza di un 2023 da incubo a livello individuale, pure lui si è ritagliato una notte magica in questa stagione del Napoli.Prima tentando di ottenere un calcio di rigore che in realtà non c'è - anzi sarebbe una simulazione - e forse un fischio in tal senso avrebbe pure salvato il colombiano. Che al contrario comincia a perdere la testa, quindi la partita.Perché nel frattempo già Osimhen è stato vicino al gol, evitato da un'uscita provvidenziale di Wojciech Szczesny. Certo, la Juve doveva e poteva riorganizzarsi meglio, chi sarebbe dovuto andare a coprire il buco è invece andato nel pallone. MaNon perché infortunato ma perché ha reclamato un rigore che non c'era e poi non ne aveva più per tornare al proprio posto. Solo che il Napoli non ha segnato subito dopo, magari con la repentina progressione di Osimhen.