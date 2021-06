In attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, intorno al quale girerà tutto il mercato della Juve, i dirigenti bianconeri stanno iniziando a pianificare le strategie per l'estate insieme a Massimiliano Allegri., dove al momento i centrali sono cinque ma potranno arrivarne anche di nuovi dopo aver definito qualche cessione.- Oltre a Chiellini, Chiellini e Demiral, impegnati all'Europeo con Italia e Turchia, nella rosa bianconera ci sono anche Dragusin e Rugani, che nella scorsa stagione si è diviso tra i prestiti al Rennes e al Cagliari. I bianconeri però pensano anche al mercato in entrata, e, il club viola è intenzionato a cederlo in estate per evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno. E la Juve si fa i conti: la valutazione è di circa 15/18 milioni di euro, l'idea è quella di inserire una contropartita per abbassare la parte cash.- Su Milenkovic c'è anche l'interesse da parte di club della Premier League e la speranza della Fiorentina è quella che si possa aprire un'asta per poi venderlo al miglior offerente.. Nonostante i 23 anni il difensore della Fiorentina ha già esperienza dopo tre stagioni da titolare fisso della difesa viola più una giocata a metà. Pericoloso in zona gol, in questa stagione ha totalizzato 3 reti e un assist. La Juve dovrà sfoltire la difesa e intanto pensa ai primi rinforzi, il nome di Milenkovic è cerchiato in rosso sulla lista di Allegri.