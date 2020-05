Perché sono tanti i calciatori che dovranno in ogni caso trovare un accordo per prolungare il contratto al fine di concludere la stagione. C'è l'indicazione da parte di Fifa e Uefa, l'apertura a prorogare gli attuali accordi: poi però un'intesa va trovata ugualmente tra giocatori e club. Un conto sono i tesseramenti e un conto sono i contratti di lavoro.Con Olivierper esempio, la decisione è stata quella di prolungare fino al 30 giugno 2021, questo renderà tutto più semplice, anche il mercato.aiutando il club eventualmente a inserirli in discorsi più ampi, come pedine di scambio, attraverso una formula di sign and trade tipicamente di stampo cestistico-Nba.Se l'interesse per Jorginho ed Emerson Palmieri è datato, con trattative di un certo tipo che vanno avanti da tempo, il profilo del campione spagnolo è figlio di questa emergenza sanitaria che sta stravolgendo gli equilibri economici del mercato.Lanciata quindi la sfida alla. Se poi Pedro optasse per un contratto un po' più lungo, potrebbe ugualmente far comodo nella maxi-trade che si sta studiando sull'asse Juve-Chelsea per bilanciare e far quadrare i conti.