Radio Punto Nuovo ha nuovamente intervistato il giornalista nigeriano Oma Akatugba, legato da un rapporto di amicizia a Victor Osimhen, obiettivo caldo per l'attacco del Napoli: "Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato firmato, sia in Italia che in Francia. Questo significa che anche l’ultimo step è stato fatto. E anche le visite mediche si sono già svolte, seppur molti lo neghino, ma è la verità, come vi raccontai la volta scorsa, dell’episodio di sabato a Villa Stuart. Gli emissari del Napoli faranno visita oggi al ragazzo, che in compagnia del suo agente, prenderà parte all’incontro con il club azzurro e le altre parti in gioco. Di lì, scatteranno delle foto tutti insieme e poi saranno pronti a rendere ufficiale l’accordo". Così Milik è più vicino alla Juve.