Isco Alarcón è uno dei gioielli del Real Madrid finiti da tempo nel mirino della Juventus. Il trequartista è in rotta con il tecnico Santiago Solari, ma secondo Don Balón potrebbe lasciare il Bernabéu anche in caso di cambio in panchina: in particolare, l'addio diventerebbe un'ipotesi concreta qualora dovesse tornare José Mourinho.