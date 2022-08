Una foto della Juve a Marassi accompagnata dall'emoticon del saluto e i pallini bianconeri. Nicolò Fagioli in una storia pubblicata sul proprio profilo instagram ha riacceso i riflettori sul suo futuro facendo intendere un avvicinarsi dell'addio, programmato e in prestito, alla Juventus. La Sampdoria è infatti in attesa del sì finale in arrivo da Torino per accogliere il centrocampista ex-Cremonese (che è l'alternativa se sfumassero i blucerchiati) e regalare a Giampaolo un nuovo rinforzo in mezzo al campo.