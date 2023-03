può tornare a sorridere perché l'infermeria della Continassa, in vista di un autentico tour de force che vedrà laimpegnata in 9 partite nell'arco di un mese fra campionato Coppa Italia ed Europa League, si sta lentamente svuotando. Tre sono i recuperati in campo,, che hanno svolto l'allenamento di oggi insieme al resto del gruppo, come comunicato dalla stessa società attraverso il proprio sito web. Notizie positive arrivano anche da, rientrato affaticato dagli impegni con le nazionali.Allarme rientrato, quindi, per Filip Kostic che aveva lasciato il ritiro della Serbia poco prima della sfida poi vinta contro il Montenegro con doppietta del connazionale Vlahovic. L'esterno aveva accusato un fastidio alla gamba, ma gli esami a cui si è sottoposto hanno certificato l'assenza di lesioni e, di conseguenza, sarà a disposizione in vista del Verona.Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana. Menu di giornata: esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e conclusioni su azione con seguente rientro in fase difensiva.Hanno svolto con il gruppo l’intero allenamento anche Alex Sandro, Milik e Miretti.