La Juve di Roma sembrava fatta, con tre cambiamenti rispetto a quella del derby: Mattia De Sciglio per Juan Cuadrado, Manuel Locatelli per Enzo Barrenechea, Federico Chiesa per Angel Di Maria. Poi però la rifinitura ha recato in dote un nuovo infortunio proprio quando la Juve sembrava poter finalmente tornare (quasi, mancava ancora Arek Milik) al completo, ecco l'infortunio che rovina tutti i piani: affaticamento muscolare per De Sciglio. Con Max Allegri che si ritrova a dover rivedere un po' tutto, perché a questo punto pure Chiesa può tornare utile nelle rotazioni per quel che riguarda il pacchetto degli esterni puri, nonostante là davanti possa esserci bisogno di rifiatare. Così torna d'attualità anche Moise Kean per un posto in attacco, con Di Maria e Dusan Vlahovic comunque ancora favoriti. Mentre Chiesa si giocherà la maglia da titolare con Cuadrado. C'è molto ancora da decidere nella giornata di domenica, ma se alla fine contro la Roma dovesse in realtà rivedersi la Juve dei titolarissimi, almeno quello che può definirsi tale in questa fase, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi. Con Paul Pogba dodicesimo uomo, con Chiesa pronto a spezzare in due la gara nella ripresa.



PROBABILE FORMAZIONE – Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, Iling-Junior, Barrenechea, Paredes, Pogba, Chiesa, Kean, Soulé.



Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge, Milik.

Diffidati: Alex Sandro, Kean, Rabiot.

Squalificato: nessuno.