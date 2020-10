Paulo Dybala via dalla Juventus ma ancora in Italia? E' possibile, secondo fichajes.net. Il portale spagnolo, infatti, scrive di un'Inter pronta a fare la sua offerta per il 10 bianconero in caso di cessione di Lautaro Martinez, con Conte che sta spingendo per avere con sé la Joya. Inoltre Marotta, l'estate scorsa, non ha mai nascosto il suo gradimento tecnico per il giocatore.