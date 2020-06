L'Inter cerca di stringere i tempi per Sandro Tonali. È quanto riporta Repubblica.it, secondo cui chiudere presto la trattativa converrebbe ai nerazzurri per beffare la Juventus, forte concorrente per il talento del Brescia, che non vuole perdere potere contrattuale in caso di retrocessione, ed infine allo stesso ragazzo, più libero di testa se conoscesse il suo futuro. Il classe 2000 ha posto la Milano nerazzurra in cima alle proprie preferenze, e dal canto suo l’Inter non si è nascosta, prima con le parole di Ausilio e poi di Marotta. La base di partenza, si legge, si aggira sui 30 milioni di euro più 10 di bonus.