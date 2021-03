Federico Bernardeschi è in piena evoluzione. Tanti ruoli provati, diverse idee e ora la nuova posizione, scelta da Andrea Pirlo. Ma non si tratta di un'idea recente, anzi: "Avevo incontrato Bernardeschi in vacanza quest’estate e gli avevo detto che lo vedevo come terzino sinistro", ha raccontato il tecnico dopo le prime settimane di Juve. Un'idea che parte da lontano.