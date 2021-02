Come racconta l'edizione di Repubblica di Torino, per Dybala potrebbe arrivare subito il ritorno in campo: l'argentino sente ancora dolore e rivederlo in campo sarà esercizio graduale. "Dopo il ritorno alla vittoria contro il Crotone, sabato al Bentegodi arriverà un altro esame tosto per la Juventus - si legge sul quotidiano -, da affrontare in emergenza difensiva: una delle poche notizie positive arriva dall’infermeria e dal possibile ritorno in campo, seppur per uno spezzone, di Dybala, out dalla sfida dello scorso 10 gennaio contro il Sassuolo".