Secondo Tuttosport, il Dortmund ha intenzione fare un'offerta alla Juve per Demiral sotto la forma del prestito con diritto o obbligo di riscatto, il che non garantirebbe il finanziamento necessario per l'affondo su Locatelli. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'incontro fra Juventus e Sassuolo potrebbe escerci già domani.