nel rispondere alle domande sempre più insistenti sul possibilenegli ultimissimi giorni a disposizione per le trattative. In questa finestra di gennaio, la missione principale di Fabio Paratici è stata quella di concludere alcune operazioni "minori", utili soprattutto per gli equilibri di bilancio, ma l'acquisto in anticipo del gioiello del Genoa Nicolò Rovella potrebbe non essere l'unico movimento in entrata prima del gong delle 20 del 1° febbraio. In tal senso,e i ripetuti contatti dei giorni scorsi col Sassuolo possono essere il preludio di una svolta nelle prossime ore., che i bianconeri vorrebbero fosse un prestito con diritto di riscatto, mentre l'ad dei neroverdi Carnevali opta per una soluzione definitiva, partendo da una valutazione superiore ai 20 milioni di euro.. Il centrocampista- valutato circa 10 milioni di euro - e l'esterno italo-neozelandesedel Sint Truiden sono i nomi che possono mettere tutti d'accordo, ma, che alla fine potrebbe far cadere il muro del Sassuolo., che da qualche settimana ha deciso di puntare sulla coppia Shomurodov-Destro e chedalla Francia (operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro).Il club ducale, che continua a confidare nella chiusura col Bayern dell'affare Zirkzee, ha presentato un'offerta non giudicata congrua dai neroverdi e il sospetto è che nell'ombra si aggiri la solita Juventus. Pronta a cogliere la famosa opportunità per la quale gli incontri dei giorni scorsi possono aver posto le basi.