Domani per la Juventus sarà vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter e il programma prevede: allenamento al pomeriggio e a seguire partenza per Roma per chiudere la giornata e alle 19:30 quando i bianconeri parleranno in conferenza stampa direttamente dallo Stadio Olimpico. Accanto ad Allegri ci sarà un giocatore.