La finale di Coppa Italia contro l'Atalanta sarà l'ultima partita di Gigi Buffon in campo come portiere della Juventus.



Anche il difensore Giorgio Chiellini pensa all'addio ai bianconeri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un incontro con la società è alle porte: lì si deciderà. La Juve sceglierà presto il gruppo dirigente e l’allenatore per il 2021-22, conferma o cambio che sia, poi si parlerà di calciatori. Nell'attesa, il futuro di Chiellini resta incerto: può continuare a giocare, progettare una vita da dirigente (magari con una stagione di riposo per godersi la famiglia) o andare negli Stati Uniti. Tutto possibile.



Questa rischia di essere l'ultima finale alla Juve per tanti: da Cristiano Ronaldo a Dybala, da Szczesny a Morata, da Demiral a Ramsey. La differenza la faranno, più dei programmi della Juve, le offerte.