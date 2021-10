Prima funel pre Marotta, poi ilquando si affidò a Boban e Maldini e ora c'è un'altra big della nostra Serie A che si è accorta eSi tratta dellacon il presidente Andreache stima molto il lavoro portato avanti negli ultimi anni dal dirigente albanese e per cui persiste l'idea diper completare la squadra mercato del club bianconero.Va detto chedell'area sport della Juventus con l'addio di Paratici, la promozione a ds die il lavoro dei suoi collaboratori, Manna e Tognozzi è tenuto in forte considerazione​.e non si è sopito spinto anche dai suoi consiglieri più stretti. L'ex bomber divenuto ds ha dimostrato in questi anni alla Lazio dianche grazie ad un'ampia conoscenza del panorama internazionale in cui è già ben radicato.è alla Lazio ormai dal lontano 2009 e p. Il suo attuale contratto, e a poco più di un 1 anno e mezzo dalla naturale fine dell'accordo l'interesse della Juve non può che far traballare. La storia insegna che Lotito difficilmente lascia partire i suoi "gioielli" e per Tare, così come i suoi giocatori, sicuramente non farà un'eccezione.