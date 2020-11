Fra pochi minuti Juventus e Cagliari andranno in scena a Torino per l'anticipo del sabato sera dell'8^ giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco culla il sogno di espugnare un Allianz Stadium vuoto, impianto che non ha mai violato. L'ultima volta che il Cagliari ha battuto la Juve in trasferta risale al 31 gennaio 2009. I bianconeri erano allenati da Claudio Ranieri e all'Olimpico di Torino (lo Stadium sarebbe arrivato due anni e mezzo dopo) persero 2-3 crollando sotto i colpi di Biondini, Jeda e Matri.