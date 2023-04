Una nuova spada di Damocle sulla testa della. Nell’attesa che si pronunci la giustizia sportiva riguardo ai vari filoni che vedono coinvolta la società bianconera,Ceferin infatti aspetterà le sentenze, ma non troppo. Come spiega la Gazzetta dello Sport,quando l’Uefa dovrà completare la lista delle squadre ammesse alle Coppe. E, se i tempi dovessero allungarsi,- L’Uefa infatti sta conducendo da sé la propriae il rischio è forte per. Neanche vincere l’Europa League cambierebbe le cose, anche se potrebbe evitare di restare senza gare europee per due anni. Il tutto senza dimenticare la. Allegri l’Europa deve ancora conquistarsela sul campo ma che rimanga fuori dai primi sette posti pare ad oggi ipotesi complicata. Nel caso di non qualificazione, il provvedimento Uefa andrebbe scontato- Con la qualificazione invece la Juve resterebbe nel limbo.. Se per quel periodo l’iter giuridico italiano non dovesse essere finito allora interverrebbe Ceferin. A Nyon è in atto un’indagine parallela e autonoma, sono stati ricevuti e analizzati tutti i documenti dalla Procura di Torino e si stanno esaminando le carte processuali. InsommaE c’è un ulteriore punto cardine.Se l’inchiesta dovesse dimostrare che le cifre comunicate sono false, la punizione sarebbe automatica per ladie ladegli stessi a revisori dei conti, azionisti, Figc, Uefa.