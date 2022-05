Lacrime e commozione per Giorgio Chiellini, commozione e lacrime anche per Paulo Dybala, che dopo 7 anni vede interrompersi la sua avventura con la maglia della Juve. La Joya non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e oggi si è definitivamente congedato dal pubblico dello Stadium, scendendo in campo da titolare nella sfida pareggiata 2-2 con la Lazio. Al 17°, dopo l'uscita di scena di Chiellini, ha ricevuto la fascia di capitano e l'ha indossata fino al 78°, quando Allegri lo ha tolto dal campo per fare spazio al giovane Palumbo.



L'ULTIMO SALUTO - La standing ovation di tutto lo stadio e le lacrime di diversi tifosi hanno toccato da subito il cuore di Dybala, che ha stento ha trattenuto la commozione al momento del saluto col suo allenatore e il ritorno in panchina tra i compagni di squadra, che lo hanno sommerso in un abbraccio collettivo. Poi il tradizionale giro di campo per gli ultimi autografi e le ultime strette di mano a chi lo ha riempito d'affetto nelle ultime 7 stagioni e infine il pianto liberatorio quando da tutto lo Stadium si sono alzati i cori per lui. Alla quale fanno da contraltare i ripetuti e copiosi fischi riservati invece al presidente Andrea Agnelli.



Si chiude così una storia alla quale il destino e valutazioni economiche differenti hanno deciso di dare un brusco taglio. Ora lo aspetta la sua prossima squadra - con Inter, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester United in attesa di definire le loro mosse - ma l'ultimo tango di Dybala a Torino sarà ricordato per diverso tempo.