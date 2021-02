"Non recupererà nessuno e si aggiunge la squalifica di Danilo. Dragusin quindi può essere un'opzione fin dall'inizio". È stato chiaro Andrea Pirlo nella conferenza stampa pre-Verona., impegnata con risultati più che buoni nel girone A di Serie C. Passando in rassegna la lista dei convocati per la trasferta al Bentegodi, spiccano i tanti baby chiamati da Andrea Pirlo.Escluso Frabotta, nel giro nella prima squadra con stabilità e continuità, son ben otto i giovani chiamati. Tra loro, fari puntati soprattutto su, difensore rumeno classe 2002 che in questa stagione ha già avuto modo di mettersi in mostra in spezzoni di partita. "Può giocare già dall'inizio" ha detto Pirlo. E se il minuto contro il Genoa è stato utile soprattutto a livello simbolico per l'esordio in A,. Una trattativa non priva di ostacoli, ma che a breve potrebbe vedere lo striscione del traguardo. La fiducia resta alta, la stretta di mano è solo posticipata ma il pressing di Crystal Palace, Newcastle e soprattutto Lipsia appare ora allontanato.. Sconosciuti ai più, si accomoderanno inizialmente in panchina, ma potrebbero rivelarsi armi d'emergenza per il finale di gara. Partiamo da, trequartista tunisino arrivato nel 2019 dal Lione. Autore di 15 presenze, due gol e sei assist in Serie C, ha già conquistato le luci della ribalta con il gol decisivo che ha mandato ko il Genoa negli ottavi di coppa Italia.è invece un centravanti più puro: classe 2000, è sbarcato a Torino tredici mesi fa in un'operazione salva-bilancio con il Barcellona che ha portato Matheus Pereira in Catalogna. Out per dieci partite a causa di un infortunio al bicipite femorale, ha comunque messo insieme 5 gol e 2 assist nelle 14 presenze in C. E poi ecco: arrivato a gennaio dal Marsiglia in uno scambio con Tongya utile per le plusvalenze (entrambi in scadenza di contratto pagati 8 milioni), ha già fornito 3 assist in 6 presenze in C.Ma se l'uomo non vive di solo pane, la (baby) Juve non vive di soli attaccanti. In difesa ecco Capellini, a centrocampo presenti Di Pardo, Fagioli e Peeters.è un difensore centrale classe 2000 reduce dall'annata in prestito alla Pistoiese: titolare dell'Under 23, ha collezionato sin qui 20 presenze con Zauli.viene etichettato difensore, ma è un esterno di centrocampo classe 1999 capace di giocare a tutta fascia. Convocato per la trasferta di Porto e esordiente contro il Crotone, ha totalizzato 12 presenze con l'Under 23. Decisamente più noto ai tifosi bianconeri è invece, lodato da Allegri prima e da Pirlo poi. Fresco di debutto in Serie A contro il Crotone, è tra gli elementi più interessanti a livello qualitativo, perno dell'Under 23 con cui ha collezionato 14 presenze, 1 gol e 1 assist. Chiudiamo con, centrocampista belga classe 1999. Mediano arrivato in bianconero due anni fa dalla Sampdoria, è un titolarissimo in serie C, dove ha totalizzato 19 presenze da titolare.