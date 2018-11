C’è una Juve che fallisce. E in modo clamoroso, su tutto il fronte: dai risultati alle idee. E’ la nuova Under 23, un progetto sbagliato dalla testa ai piedi., possiamo tranquillamente dire che la gestione della squadra iscritta al campionato di serie C è inaccettabile. ​Breve premessa, tanto per ricordare. I grandi club da anni insistono per avere le squadre B, ritenute fondamentali per far crescere i giovani da promuovere poi tra i grandi (molto meglio della Primavera, dicevano). Quando Malagò e Fabbricini, forzando la mano e accelerando i tempi, hanno offerto alle società di serie A la possibilità di creare finalmente una seconda squadra, sono tutte scappate.