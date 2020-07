"Il record di punti? Io ve lo dico, anche se poi divento noioso. Sei intenditore di ippica? ​Nelle corse dei cavalli basta mettere il musetto davanti, non c'è bisogno di 100. Quello che perde di corto muso arriva secondo, quello che vince di corto muso è primo": parole e musica di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, quando l'anno scorso parlava di un'ipotetica rimonta da parte del Napoli. Un anno dopo, potrebbe arrivare la beffa estrema per l'allenatore livornese: il suo successore Maurizio Sarri, chiamato dal presidente della Juve per portare il bel gioco, rischia di vincere il nono scudetto di fila per la società bianconera proprio di "corto muso", ovvero con un piccolo divario sulle impacciate inseguitrici.



IL 'CORTO MUSO' - Inter potenzialmente a -6, Atalanta a -7, Lazio a -8: ipoteticamente alla Juve basterebbero 9 punti tra Udinese, Sampdoria e Cagliari, squadre senza grandi obiettivi in questo finale di campionato (friulani e genovesi potrebbero conquistare anticipatamente la salvezza), per vincere il titolo. Quindi anche due sconfitte contro Lazio e Roma non pregiudicherebbero il cammino anzi, magari consentirebbero alla Vecchia Signora di portare a casa il titolo di pochi punti, o addirittura per gli scontri diretti. La filosofia del "corto muso", quella che non piaceva ad Agnelli, per la quale è stato mandato via Allegri e chiamato Sarri, e che invece potrebbe esser l'unica innovazione del nono scudetto juventino di fila. Il colmo dei colmi.