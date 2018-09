Il Manchester United sta programmando una maxi-rivoluzione in vista del mercato di gennaio e oltre all'assalto a Ivan Perisic dell'Inter si prepara a trattare con la Juventus per la cessione di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror i Red Devils chiederanno al club bianconero il cartellino di Paulo Dybala, finito ai margini delle rotazioni di Allegri, in cambio del ritorno in bianconero del centrocampista campione del mondo in carica.