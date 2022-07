Fra intrecci e tira e molla, probabilmente la previsione più realistica è che persi “spuntino” 80 milioni, altrimenti resta. Con quella cifra si possono prendere un buon centrale e un buon centrocampista. Bisognerebbe pensare anche a un terzino, a meno di non puntare sue dirottarea destra. Ma restiamo a De Ligt. Un buon centrale, appunto, potrebbe sostituirlo e, in fondo, sarebbe uno scambio alla pari, perché l’olandese non è stato niente di più e niente di meno di un buon calciatore. Tutto sommato non ha dimostrato quella continuità, imprescindibile nel ruolo.