Tutti pazzi per Joao Felix: ci prova anche la Juventus. Servono almeno 100 milioni di euro per il giovane talento portoghese del Benfica. Secondo Tuttosport, l'operazione di mercato può essere finanziata dalla cessione dell'attaccante argentino Paulo Dybala, nel mirino di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.



Intanto aumenta la fila per il 19enne, autore di una tripletta giovedì con l'Eintracht Francoforte in Europa League: sulle sue tracce ci sono anche Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Manchester City e United.