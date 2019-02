Dentro o fuori, ma non solo. La gara di ritorno degli ottavi di finale divale molto di più del semplice proseguimento nella rincorsa alla vittoria della massima competizione europea per club. Lane è ben conscia ebianconero, non solo economico (l'uscita comporterebbe un danno di almeno 60 milioni LEGGI QUI ), ma anche sportivo.È evidente che il progetto tecnico di questa Juventus sia arrivato adIl gruppo è solido, in Italia domina da tempo, ma la rincorsa alla Champions è stata annunciata da tutti a inizio anno come l'obiettivo primario e uscire agli ottavi comporterebbe, necessariamente una valutazione attenta della società per il futuro.nel corso degli ultimi 4 anni e per cui si parla già di possibili sostituti.Con l'eventuale addio di Allegri tante valutazioni saranno fatte anche sull'intera rosa in cui sarà inserito Aaron Ramsey (già annunciato a parametro zero), ma in cui tanti sono considerati a rischio. A partire da, sempre più corpo estraneo nell'attacco bianconero, sempre meno compatibile con(destinato invece a rimanere intoccabile dato l'investimento fatto per lui). Nel reparto avanzato occhio alla situazione di, difficile partano entrambi, ma anche sul croato, sfortunato a Madrid, verranno fatte valutazioni.In difesa servirà un innesto importante dopo l'addio die il probabile ritiro di, ma èad essere sotto i riflettori per una stagione non all'altezza delle aspettative (e per lui le sirene della Premier non mancano mai). Infine dopo le conferme degli ultimi anni potrebbe arrivare l'addio (con l'obiettivo di ringiovanire la rosa) di. Il tedesco non assicura più continuità dal punto di vista atletico e anche sul bosniaco iniziano a sorgere dubbi importanti di natura tattica. Per un'autentica rivoluzione che potrebbe partire in anticipo rispetto ai tempi. La gara con l'Atletico vale molto di più di una semplice qualificazione o eliminazione dalla Champions.