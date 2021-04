Meno di un mese alla fine della stagione, due obiettivi da conquistare.Se per la coppa nazionale è prevista una sfida secca contro l'Atalanta, il 19 maggio, per l'Europa che conta bisognerà vivere un finale di stagione quasi immacolato, in più atti.chiudere tra le prime quattro vorrebbe dire salvare il posto ed evitare alla Juve un altro cambio in panchina. Le possibilità ci sono, ma non sarà facile.Il calendario preoccupa, a partire dall’attesa per le sfida di stasera: l’Atalanta è già scappata a +2 (68 punti), il Milan in caso di successo all'Olimpico potrebbe salire a 69 e staccare di tre lunghezze la Juve (66), altrimenti, all’opposto, sarebbero proprio gli uomini di Inzaghi a farsi sotto (andrebbero a 61), con una partita in meno (il match con il Torino verrà recuperato il 18 maggio).La Juve aspetta i risultati delle altre, ma sa che deve fare la sua parte, deve provare a vincerle tutte.Nelle ultime cinque partite, oltre a Udinese e Bologna, già salve, e Sassuolo, che recentemente ha vinto al Meazza e gioca a mente libera,Con ogni probabilità, per quella data, i nerazzurri saranno già campioni d'Italia, ma Conte, che ha il dente avvelenato, non è disposto a fare sconti. Servirà, insomma, la migliore Juve. Non quella sbiadita vista ieri a Firenze.