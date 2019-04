In Champions il suo sogno si è infranto di nuovo, questa volta contro i ragazzi terribili dell’Ajax. Se c’è un modo in cui la Juventus può tirarsi su è il dominio assoluto che è riuscita a stabilire in Italia nell’ultimo periodo. È a un passo dall’ottavo scudetto consecutivo (che arriverà sabato con almeno un punto con la Fiorentina) e, sostengono gli analisti Sisal Matchpoint, pronta a segnare ulteriormente la storia del calcio italiano. I bianconeri hanno già sul petto tre stelle (una per ogni dieci scudetti vinti) ma nei prossimi due anni, suggeriscono i trader delle scommesse, potrebbero fregiarsi di una "super stella" diventando la prima squadra nei principali campionati europei a vincere dieci scudetti di fila: le puntate sono aperte e la quota, visto lo strapotere bianconero, non è certo alta: il trionfo in Serie A, riporta Agipronews, sia nella prossima stagione (2019-2020) che in quella successiva (2020-2021) si gioca a 2,55. A