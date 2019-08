Sessanta milioni di euro prima ancora dell'inizio della fase a gironi, anzi prima ancora di conoscere gli avversari della fase a gironi della prossima Champions League. La Juve saprà solo questa sera i propri sfidanti nel 2019/20, ma la Juventus si è già garantita quasi 60 milioni di ricavi dall’Uefa. Premi che arrivano per la partecipazione (15,2 milioni), per il ranking storico e per il market pool (minimo, perché quello effettivo viene calcolato soltanto nell’ottobre della stagione successiva). Obiettivo: almeno 100 milioni di euro. I premi totali della Uefa per la Champions 2019-20 corrisponde a 1,95 miliardi per tutte le 32 partecipanti, divisi in: 25% per le quote di partenza (488 milioni), 30% per gli importi fissi relativi alle prestazioni (585 milioni), 30% assegnato secondo le classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (585 milioni) e 15% con importi variabili (market pool, 292 milioni). Più i premi per le singole vittorie, pareggi e passaggio del turno.