. Lo sta dimostrando l'Inter, lanciatissima da quando Conte ha blindato la porta di Handanovic dando fiducia e continuità al trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. Lo ha dimostrato, negli ultimi dieci anni, la Juventus, che sulla solidità di Barzagli, Bonucci e Chiellini ha costruito l'asse portante del ciclo vincente.Se da un lato è vero che irendono i bianconeri - insieme all'Inter - la miglior retroguardia del torneo, è altrettanto vero cheNumeri che in parte raccontano la frenata bianconera in questa stagione complicata. Una stagione che, da qualche partita, ha costretto Pirlo e i suoi ragazzi a spostare il mirino dall'obiettivo scudetto: troppo veloce la corsa dell'Inter, troppo delicata la situazione in ottica Champions. Fallire l'aggancio al quarto posto sarebbe un peccato capitale in termini tecnici ed economici: per questo serve tornare a blindare la porta di Szczesny/Buffon.Disattenzioni in marcatura e grossolani errori frutto della scarsa concentrazione: si pensi agli sciagurati retropassaggi di Kulusevski con Lazio e Toro o al folle passaggio di Arthur con il Benevento.. A partire dall'Atalanta domenica, per poi incontrare Milan, Sassuolo e Inter. Serve tornare a blindare la difesa, magari proprio con l'aiuto di Leonardo Bonucci, risultato negativo al Covid e pronto a tornare in gruppo.