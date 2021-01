Doveva essere la sfida colla gara in cuiavrebbe ritrovato il tanto agognato posto da titolare. Non è andata così perchégli ha preferito ancora una volta Giorgio Chiellini relegando il difensore turco all'ennesima pagina da quarta scelta difensiva. Un ruolo mal digerito dall'ex-Sassuolo che oggi contro la Spal, questa volta sì a meno di clamorose sorprese, aUna chance tanto attesa e manifestata più volte alla società non senza malumori e un pizzico di delusione. Vi avevamo raccontato () cheNell'anno che porta all'Europeo non vuole, sostanzialmente essere considerato l'ultima opzione, vuole più minutaggio e- Inutile sottolineare come, in tempi di Covid, nessun giocatore sia realmente incedibile davanti da offerte monstre e già in passato Demiral era stato corteggiato e trattato da numerosi club fra cui Milan, Roma, Chelsea e Arsenal. Offerte che oggi ovviamente non sono pervenute ma che dovranno soddisfare standard ben delineati dal bilancio bianconero.per prelevarlo ufficialmente dal. Al 30 giugno 2021, quindi al termine di questa stagione,Demiral, infine, è uno dei giocatori che meno incide nel conto economico alla voce emolumenti dato il suo stipendio da 1,8 milioni netti fino al 2024. Insomma per cederlo la Juventus ha fissato in passato e fisserà per il futuro paletti importanti. Nel mezzo c'è la gara con la Spal e una chance da titolare che Demiral non può non sfruttare.