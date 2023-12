Tutti vogliono Claudio Echeverri. In Italia è la Juventus ad aver messo nel mirino il fantasista classe 2006 del River Plate, ma su di lui c'è già la fortissima concorrenza di Chelsea e Manchester City. Secondo Olé in Argentina i Millionarios non tratteranno per lui e continuano a chiedere non meno di 25 milioni di euro che corrispondono al valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto.