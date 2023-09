Come riferisce il portale spagnolo Todofichajes.com, Federico Chiesa, attaccante della Juventus, piacerebbe molto a Manchester United e Atletico Madrid, club che starebbero monitorando con attenzione la situazione relativa al rinnovo contrattuale con la Juve (il contratto di Chiesa scade nel 2025). I bianconeri sarebbero intenzionati ad ascoltare proposte per il cartellino non al di sotto dei 70 milioni di euro.